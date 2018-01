Deel dit artikel:











2,6 miljoen kijkers voor oudejaarsconference Youp in Stadsschouwburg (Foto: NRC)

Bijna 2,6 miljoen tv-kijkers hebben zondagavond hun toestel afgestemd op de Oudejaarsconference (NPO1) van cabaretier Youp van 't Hek. De conference is afgelopen week in de Stadsschouwburg in de stad Groningen opgenomen.

Met de 2,6 miljoen kijkers versloeg Van 't Hek ruimschoots de terugblik op 2017 van Guido Weijers op RTL4, die bijna 1,2 miljoen kijkers trok. Het best bekeken programma op Oudejaarsavond was het Nationaal Aftelmoment op NPO1 met ruim 3 miljoen kijkers. Ook het laatste NOS Journaal van 2017 op NPO1 (plaats drie, bijna 1,7 miljoen kijkers) en de Mindf*ck Oudejaarsspecial (NPO1, plaats drie, ruim 1,6 miljoen kijkers) scoorden goed.