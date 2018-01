Deel dit artikel:











Een vijver vol... opblaaspoppen (Foto: Suzanne Stoppels / Expeditie Grunnen)

Is het een nieuwjaarsstunt? Of wilde iemand van zijn verzameling af? Misschien is het wel kunst? Tien 'schaars' geklede dames sieren in ieder geval sinds vandaag de vijver aan de rotonde van de Lloydsweg in Veendam.

Via Facebook kreeg het team van Expeditie Grunnen een paar berichten binnen over de opmerkelijke versiering. En daar wilden ze meer van weten. Elk spoor ontbreekt Helaas ontbreekt van de eigenaar elk spoor. Weet jij meer? Laat dit het team vooral weten via Facebook.