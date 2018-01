Vermiste Duitser is gevonden in goede gezondheid (update)

De politie was maandagmiddag in Lauwersoog op zoek naar een vermiste Duitser. Het gaat om een 24-jarige man die volgens de politie in een bungalowhuisje verbleef. Rond zes uur in de avond was de man weer terecht.

Hij is maandag vroeg in de ochtend vertrokken, maar niet meer teruggekomen. Volgens een politiewoordvoerder vertrok hij 'in redelijk beschonken toestand'. De mensen met wie hij in het bungalowhuisje zat maakten melding van de vermissing. De politie was in Lauwersoog aanwezig met speurhonden, in de hoop de Duitser zo terug te vinden.

'De man is elders in Noord-Nederland in goede gezondheid aangetroffen', zegt een woordvoerder van de politie in de avond.