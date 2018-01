Deel dit artikel:











Zoekactie voor vermiste Duitser in de bossen bij Lauwersoog (Foto: De Vries Media)

In de omgeving van Lauwersoog is de politie op zoek naar een vermiste Duitser. Het gaat om een 24-jarige man die volgens de politie in een bungalowhuisje verbleef. Hij is maandag vroeg in de ochtend vertrokken, maar niet meer teruggekomen.

Volgens een politiewoordvoerder vertrok hij 'in redelijk beschonken toestand'. De mensen met wie hij in het bungalowhuisje zat maakten melding van de vermissing. De politie is aanwezig met speurhonden en hopen de Duitser op die manier terug te vinden. 'Tot nu toe gaan wij nog niet uit van iets ernstigs', aldus de politiewoordvoerder. Er is een Burgernetmelding uitgegaan. Het zou gaan om een man van 1.85 meter lang, met kort bruin haar met opgeschoren zijkanten. Hij heeft een zwarte broek en een zwarte lange jas aan, een strikje om en draagt donkerblauwe schoenen.