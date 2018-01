Loppersum Vooruit gaat voor dezelfde lijsttrekker

Een archieffoto van het gemeentehuis in Loppersum (Foto: Wikimedia Commons)

De lokale partij Loppersum Vooruit schuift opnieuw fractievoorzitter Geert Jan Reinders naar voren als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hans Warink en Erwin Swaagman zijn de nummers 2 en 3.

Beide heren zitten op dit moment in de gemeenteraad van Loppersum. In totaal staan er 15 mannen en vrouwen op de lijst.

Herindelingen

De gemeenteraadsverkiezingen worden in maart 2018 gehouden. In de jaren erna is het de bedoeling dat Loppersum fuseert met de gemeenten Delfzijl en Appingedam.

