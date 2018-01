Jongensdromen in Expeditie Grunnen

Matthijs (16) en Bas (17) hebben een grote hobby. Foto's maken met 'ouderwetse fototoestellen'. Niets geen SD kaarten of digitale systemen maar gewoon zoals het vroeger gingen: met een rolletje.

Foto's maken met 'oude meuk'

De twee tieners zoeken een plekje waar de zon het mooiste schijnt want dat is voor de foto zo mooi. Ondertussen komt de Expeditie bus voorbij. Derk spreekt met ze over: foto's maken, afdrukken en wat ze eigenlijk bezielt om met die 'oude meuk' op pad te gaan. Wat ze daar nou op antwoorden zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

-Harma en Harm uit Pekel zijn getrouwd;

-Een vijver vol opblaaspoppen in Veendam;

-Vuurtje fikken op Nieuwjaarsdag;

-3-2-1 Gelukkig Nieuwjaarsduik!;

-De eenzame fietser in Delfzijl en nog veel meer...

