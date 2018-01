Vier Groningse gemeenten beginnen met stresstest tegen klimaatverandering

Vier Groningse gemeenten laten nagaan wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering en hoe ze daarop moeten inspelen.

Het gaat om een vorig jaar aangekondigde proef, waarvoor Groningen, en het trio Pekela, Stadskanaal en Veendam zich gezamenlijk hebben ingeschreven. De pilot wordt uitgevoerd door de waterschappen.

'Bij de proef wordt gekeken naar hittestress, wateroverlast door hoosbuien en droogte. Over het algemeen speelt de veiligheid hier een groot belang', zegt bestuurder Tjip Douwstra van waterschap Hunze en Aa's.

Hittestress

'Als je kijkt naar grote steden zoals Amsterdam. Als het een warme dag is, is het in zo'n stad vijf graden warmer dan daarbuiten. Maar ook in dorpen en andere gebieden komt het voor dat je opwarming krijgt in bepaalde gebieden van zo'n dorp', vervolgt Douwstra.

'Als je dan inzoomt, blijkt dat te gaan om verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, omdat daar een heleboel parkeerplaatsen omheen zijn. Daardoor ontstaat op die plekken een hogere temperatuur. Dat is funest voor de oudere mensen onder ons.'

Maatregelen

Maar stel dat je dat weet als gemeente, wat kun je daar dan aan doen? 'Je kunt natuurlijk maatregelen nemen op het gebied van ruimtelijke ordening', zegt Douwstra. 'Je zou wat parkeerplaatsen op kunnen ruimen.'

'Ook zou je kunnen werken met wat meer water en wat meer groen. Bomen dragen bijvoorbeeld wel bij aan de verlaging van de temperatuur in zo'n gebied.'

Pilot

Het gaat om een pilot. 'Uiteindelijk moeten alle gemeentes dit gaan doen. De pilot is vooral bedoeld om te leren van: hoe kunnen we dit het beste aanpakken, welke gegevens hebben we nodig en in welke volgorde kunnen we stappen in het proces het beste aanpakken', besluit Douwstra.

