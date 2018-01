Den Oudsten in nieuwjaarstoespraak: 'Nu het goed gaat, moet iedereen meeprofiteren'

'Het is ongekend hoe de stad Groningen zich het afgelopen anderhalf jaar heeft ontwikkeld.' Dat zei burgemeester Peter den Oudsten maandagavond op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Groningen in MartiniPlaza.

'Er worden miljarden geïnvesteerd in woningbouw, wegen en het opknappen van het centrum. Straks komt het stationsgebied daar nog bij. De stad maakt zich klaar voor de toekomst', aldus Den Oudsten. Groningen heeft veel last gehad van de economische crisis, maar volgens Den Oudsten groeit de werkgelegenheid nu zo hard dat het gemeentebestuur zich erover verbaast.

Armoede

Maar, er is ook een keerzijde, stelt de burgemeester. 'Er ontstaat schaarste op de woningmarkt en de huizenprijzen in het centrum stijgen eigenlijk veel te hard. Daarnaast is er veel armoede in de stad. Juist nu het goed gaat, moeten we ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen daarvan meeprofiteren', vindt Den Oudsten.

De bevolking van de stad Groningen groeide het afgelopen jaar met 350 en kwam uit op 203.150 inwoners.