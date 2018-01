'Wie dit gedaan heeft, moet terug naar de kleuterschool'

'Heel jammer dat zoiets gebeurt', zegt beheerder Jan-Teunis Zuidema van de gereformeerde kerk in Munnekezijl. Vandalen besmeurden oudejaarsnacht het godshuis met verf. 'Dit kost heel wat werk om schoon te maken.'

De raddraaiers hebben de rechterflank van de kerk flink toegetakeld. Zo zijn er strepen op de muur aangebracht en de ramen zijn met een verfroller onder handen genomen.

Schrik

Voor het bijgebouwtje naast de kerk lijkt een complete verfemmer ontploft. De verfspetters zitten overal. 'Ze moeten wel met verf op hun kleren zijn thuisgekomen', zegt Zuidema.

De schrik zit er goed in bij de inwoners. 'Vooral omdat oudejaarsnacht hier verder zo rustig is verlopen', zegt Luit Zuidersma van Plaatselijk Belang.

Achterlijke gladiolen

De vernielingen aan de kerk zijn het gesprek van de dag in het dorp dat nog geen vijfhonderd inwoners telt. 'Wat een achterlijke gladiolen', zegt nieuwsgierige passant. 'Wie doet nou zoiets?'

Dat vraagt ook de kerkrentmeester zicht af. 'We roepen ze daarom op zich bij ons of bij de politie te melden', zegt Zuidema. Hij weet nog niet of hij aangifte gaat doen. 'Het is balen, maar dit is van alle tijden en er zijn ergere dingen. Ik hoop dat het met een beetje water er zo vanaf is.'



Naar de kunstacademie hoeft hij niet, als je dit geklad ziet. Hij kan beter eerst terug naar de kleuterschool Jan-Teunis Zuidema - beheerder

De daders hebben ook een nieuwjaarsboodschap op de muur achtergelaten. 'Gellukig NJ', staat er geschreven. 'Diegene was dronken of is niet echt intelligent', zegt Zuidersma. 'Naar de kunstacademie hoeft hij niet, als je dit geklad ziet. Hij kan beter eerst terug naar de kleuterschool.'

Ook Zuidema heeft weinig begrip voorde nieuwjaarsgroet. 'Een kaartje was voldoende geweest', zegt hij nuchter.

Oproep

Plaatselijk belang roept op hun Facebookpagina de daders op zich te melden. Vooralsnog is dat niet gebeurd. Wel heeft een schoonmaakbedrijf aangeboden om de kerk kosteloos schoon te maken.

