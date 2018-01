Genomineerden Noord-Groninger Sportgala bekend; opzet lustrumeditie licht gewijzigd

Stichting EemsmondSport heeft de genomineerden voor het eerste lustrum van het Noord-Groninger Sportgala bekendgemaakt.

Vrijdag 9 februari wordt in theater De Molenberg (Delfzijl) bekend wie zich sporttalent, sportman, sportvrouw en sportploeg van 2017 mag noemen.

Gesleuteld

De stichting heeft in aanloop naar het vijfde Sportgala gesleuteld aan de opzet. Zo kan er in de categorie Sporttalent uit vijf kandidaten worden gekozen. 'Er dienden zich meer dan drie geschikte talenten aan', verklaart het bestuur die keuze. In de overige categorieën was het eenvoudiger een top drie samen te stellen.

Vakjury

Ook nieuw is dat niet alleen het publiek, maar ook een vakjury zich over de winnaars per categorie buigt. In de eerste vier edities van het Sportgala werden de winnaars alleen door publieksstemmen bepaald.

Genomineerde sporttalenten

In de categorie sporttalent kan er worden gekozen uit de Lopster atleet Thomas Kwint, amateurvoetballer Kevin Bijlsma van Poolster uit Spijk, KNVB-scheidsrechter Thom Winkel uit Leermens, autocrosser Kevin Lantinga uit Uithuizen en atlete Suzanne Libbers uit Adorp.

Sportmannen en -vrouwen

De hardlopers Merwin Dollison (Winsum) en Maurice Smit (Delfzijl) maken kans om sportman van het jaar te worden. Roeier Jan Huib Veninga uit Delfzijl completeert dit trio genomineerden. Bij de vrouwen kan er gekozen worden uit zijspancoureur Sandra Mollema (Stedum), kickbokser Sarèl de Jong (Meedhuizen) en Gonny Houtman (Winsum).

Sportploeg van het jaar

De vierde en laatste categorie staat in teken van de sportploeg van het jaar. Hierin maken de volleybalheren van GAV Unitas uit Usquert, het vlaggenschip van voetbalvereniging Holwierde en het talentvolle jeugdvoetbalteam van NEC Delfzijl JO11-1 kans op de eindzege.

Stemmen kan tot 7 februari via Eemsmondsport.nl en de Facebookpagina van de stichting. Op de dag van Sportgala krijgen bezoekers van het evenement ook nog een formulier uitgereikt waarop zij kunnen motiveren wie er volgens hen zou moeten winnen.

Lees ook:

- Noord-Groninger Sportgala blijft voor Noord-Groningen

- Kamminga en De Munck winnen Noord-Groninger Sportgala

- Sportgala Eemsmondsport blijkt al 'onverwacht groot succes'