Vrachtwagen en auto botsen op N33

Op de N33 tussen Muntendam en Veendam is maandagavond tegen 23:00 uur een ongeluk gebeurd. Een personenwagen botste ter hoogte van afslag Meeden op de vangrail, waarna een vrachtwagen op de stilstaande auto inreed.

Bij het ongeluk zou een gewonde zijn gevallen, maar over zijn of haar toestand is nog niets bekend. Beide auto's moesten worden weggesleept.

Rijstroken dicht

Het ongeluk zorgde voor een ravage op de weg en een beschadigde vangrail. Wegens herstel- en opruimwerkzaamheden was de linkerrijstrook in beide richtingen afgesloten.