Krimp zet door in Groninger 'randgemeenten'

De bevolkingskrimp in gemeenten aan de rand van onze provincie zet door. Pekela, Loppersum, Appingedam en Bellingwedde zien hun inwoneraantal het hardst teruglopen. De bevolking groeide wel in de stad Groningen en omliggende gemeenten.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over de eerste elf maanden van 2017. In 91 van de 388 Nederlandse gemeenten daalde het aantal inwoners vorig jaar.

Veel ouderen en trek naar de stad

Als reden voor de terugloop van het aantal inwoners noemt het CBS de vergrijzing en het feit dat er weinig vrouwen in de vruchtbare leeftijd in een bepaald gebied wonen. Bovendien trekken veel jongeren jaarlijks naar steden of naar de randstad voor een opleiding of werk. Daar groeit de bevolking volgens dan ook in de meeste gemeenten.