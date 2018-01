Wat gebeurt er eigenlijk met jouw afgedankte kerstboom?

'Soms ligt er een kunstboom tussen, maar die laten we liggen.' 'Kerstbomenchauffeurs' Jeroen en Roel zijn dinsdagmorgen in de stad Groningen op pad gegaan om afgedankte kerstbomen op te halen.

De komende weken worden in Groningen ongeveer negentigduizend kerstbomen opgehaald. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die bomen?

Brandstof

Jeroen Illing: 'De bomen gaan naar afvalverwerking Stainkoeln. Daar worden ze versnipperd en gebruikt als brandstof voor het zwembad van Kardinge. Daarom nemen we geen kunstbomen mee.'

Jeroen, Roel en hun collega's zijn de komende twee weken bezig om alle bomen in te zamelen. 'Nu staan er nog maar een paar boompjes op straat, maar na Drie Koningen is het een stuk drukker.' Drie Koningen is aanstaande zaterdag.

