Buschauffeurs staken: donderdag geen of minder bussen (update)

Komende donderdag leggen buschauffeurs het werk neer. De chauffeurs staken omdat de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen.

Een ultimatum van de vakbonden aan de werkgevers loopt dinsdagmiddag om 12 uur af, maar FNV laat nu al weten dat de staking doorgaat. Het overleg tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao liep in november spaak.

Werkdruk

De vakorganisaties willen afspraken maken over met name een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen.

Ook over een loonsverhoging kunnen beide partijen het tot nu toe niet eens worden.

Fles urine

De werkgevers hebben vanochtend nog een poging gedaan om de staking af te wenden. Zij riepen de vakbonden op om toch nog weer om tafel te gaan. 'Daar gaan we niet op in. Ze bieden niets', aldus CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen.

De staking is de eerste actie waar reizigers echt last van hebben. Eerder boden chauffeurs de werkgevers een fles urine aan, om daarmee aan te geven dat ze niet genoeg tijd hebben voor een plaspauze.

Update: geen vervoer in streek én Stad

Door de staking rijden er aankomende donderdag geen of minder bussen in het streekvervoer en in de stad Groningen.

