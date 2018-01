Zuidhorners kunnen subsidie krijgen voor verduurzamen woning

Woningeigenaren in de gemeente Zuidhorn kunnen dit nieuwe jaar gebruik maken van een subsidie voor het verduurzamen van hun woning.

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft hiervoor 150.000 euro beschikbaar gesteld.

Welk bedrag?

De hoogte van het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het aantal ingrepen dat de bewoner doet om zijn of haar woning te verduurzamen. Bij één maatregel ontvangt de aanvrager twintig procent van de investering terug (tot maximaal vijfhonderd euro). Bij twee maatregelen gaat het om 22,5 procent (tot maximaal 750 euro) en bij drie of meer maatregelen om 25 procent (tot maximaal duizend euro).

Het minimaal te investeren bedrag om in aanmerking te komen voor de regeling, is 375 euro.

Volgende generaties

Wethouder Henk Bakker is enthousiast over de nieuwe subsidieregeling: 'De gemeente Zuidhorn wil haar inwoners helpen om energie te besparen in hun eigen huis. Daarmee helpen wij de woningbezitter, maar uiteindelijk iedereen en dan vooral de generaties die na ons komen. De beste energie is tenslotte de energie die je niet gebruikt.'

