Aardbevingsnieuws december 2017: Meer aardbevingen over het hele jaar

In de laatste maand van het jaar wordt duidelijk dat er in 2017 meer aardbevingen van 1,5 of krachtiger in Groningen hebben plaatsgevonden dan in 2016. Verder krijgen de aardbevingskrakers in Middelstum steun uit het hele land.

Meer aardbevingen dan in 2016

In 2017 waren er achttien aardbevingen die een kracht hebben van 1,5 of meer op de Schaal van Richter. Vorig jaar waren dat er nog dertien. De zwaarste beving in 2017 had een kracht van 2,6. Die vond plaats op 27 mei in Slochteren. Volgens het KNMI kwamen alle aardbevingen door gaswinning. Er waren geen natuurlijke bevingen.

Het middelpunt en daarmee het zwaartepunt van alle aardbevingen afgelopen jaar, lag bij het Schildmeer in de gemeente Slochteren. In 2015 en 2016 lag het middelpunt ook in die streek. In de jaren ervoor lag het zwaartepunt ruim tien kilometer noordelijker, bij Loppersum. Het KNMI kan sinds een paar jaar ook bevingen meten die lichter zijn dan 1,5. Als die ook worden meegeteld, is het totaal aantal bevingen moeilijker te vergelijken met de jaren ervoor. De bevingen zijn per maand terug te lezen in de maandoverzichten van ons aardbevingsdossier.

Krakersstel betrekt woning tegen sloop

Aan het eind van het jaar baart een actie van Marko Datema en Mariska de Lange opzien. Het stel kraakt een woning aan de Onderdendamstenweg bij Middelstum, om het klassieke pand te behoeden voor sloop door de NAM. Volgens het stel kan de woning ondanks de bevingsschade nog opgeknapt en gered worden, en is sloop van deze en andere karakteristieke panden onwenselijk.

De NAM onderneemt stappen tegen de krakers en wil ze vanwege de veiligheid uit het pand weren. Het bedrijf zegt dat het pand niet te redden is. De NAM krijgt de wind van voren. Er volgen Kamervragen over de actie en aardbevingsactiviste Annemarie Heite roept met succes op tot steun voor de krakers. Daarna brengen politici en sympatisanten bezoekjes en eten aan het stel.

De NAM zegt daarna op korte termijn geen actie te ondernemen tegen de krakers en maakt bekend zelfs het pand te willen redden. Op 2 januari verlaten De Lange en Datema daarom, tevreden, de woning.

Versterkingsproef Opwierde-Zuid officieel uitgesteld

De versterkingsproef met 64 huurwoningen van woningcorporatie Woongroep Marenland in Appingedam is stilgelegd tot het voorjaar van 2018. De woningen in Opwierde-Zuid worden wel verder versterkt, in plaats van gesloopt en opnieuw gebouwd. De woningen krijgen steunstrips langs de plafonds om te voorkomen dat de binnenmuren bij een aardschok instorten. Ondertussen moet tot het voorjaar een oplossing worden gevonden voor de steenstrips waar veel problemen mee zijn. Die vallen van de gevels van de huizen die zijn versterkt.

De eerste acht woningen in Opwierde-Zuid die zijn versterkt en verduurzaamd, zijn eerder in 2017 in slechte staat opgeleverd. De proefpersonen komen van de ene in de andere deceptie terecht: de wisselwoningen waar ze tijdelijk wonen, zitten onder de schimmel. Bij terugkomst in hun versterkte huis, blijkt er van alles mis te zijn met de verbouwingen. Een nieuw verbeterplan moet de rest van de proef in goede banen leiden - omdat steenstrips niet in de kou kunnen worden aangebracht, is de uitvoering ervan dus wel uitgesteld.

'2800 woningen moeten worden versterkt'

Op basis van een nieuw onderzoek stelt de NAM in december dat 2800 woningen en gebouwen in Groningen niet aan de veiligheidsnorm voldoen en dus moeten worden versterkt. Volgens de risicoanalyse zijn er geen gebouwen in het bevingsgebied waarbij de kans op een dodelijke instorting groter is dan één op 10.000. Welzouden er 2800 gebouwen zijn waarbij die kans groter is dan één op 100.000. Dat zijn gebouwen die moeten worden versterkt, stelt de NAM.

Verder rolt uit het onderzoek dat er de komende vijf jaar 2500 gebouwen in Groningen schade aan het pleisterwerk gaan krijgen. Maar die schattingen lopen uiteen van 1.000 in een gunstig scenario tot 6.000 gebouwen in het meest ongunstigste scenario. De aantallen te versterken en te repareren woningen lijken voortdurend te veranderen.

Freek de Jonge Groninger van het Jaar

Met meer dan de helft van de stemmen wordt Freek de Jonge de Groninger van het Jaar bij RTV Noord. De cabaretier uit Westernieland laat presentatrice Janine Abbring en waterstof-Tesla-bouwer Max Holthausen achter zich. De Jonge zet zich in het begin van 2017 volop in om de aardbevingsproblematiek op de agenda van de Tweede Kamerverkiezingen in maart te krijgen. Zo maakt hij reclame voor een petitie voor minder gaswinning en betere regelingen voor Groningers, schrijft hij een protestlied op de melodie van 't Het Nog Nooit Zo Donker West en toert hij langs landelijke televisieprogramma's om de problematiek onder de aandacht te brengen.

Ophef over staat die meebetaalt aan reorganisatie NAM

De Volkskrant noemt het een geheim document. Volgens de NAM staat het gewoon in het jaarverslag. Feit is dat er aan het eind van het jaar ophef ontstaat over het bedrag van 47,8 miljoen euro dat de staat meebetaalt aan een reorganisatie van de NAM. Het geld is bestemd voor een vertrekregeling voor boventallige werknemers. De NAM reorganiseerde, ondanks de winst van een half miljard euro, vanwege de lage olie- en gasprijzen, het teruglopen van de productie en kosten van schadeherstel in het Groningse bevingsgebied. De NAM is bezig met een proces om uit de schadeafwikkeling te stappen.

CVW wisselt van directeur

De uitvoering van de schadeafwikkeling komt bij het NAM-departement Centrum Veilig Wonen (CVW) te liggen. Daar wordt in december nog tegen geprotesteerd omdat het bedrijf een miljoenenwinst maakt. Het CVW stelt in december een nieuwe directeur aan: Geeke Feiter-van Heuvelen. Haar meest recente functie was directeur Particulieren Schade op de afdeling Schade & Inkomen bij Nationale-Nederlanden, die ze vanaf april 2015 bekleedde. Peter Kruyt neemt afscheid als directeur.

Kruyt kan niet lang van zijn afscheid genieten. Twaalf dagen na zijn vertrek wordt hij op Costa Rica getroffen door een hartstilstand.

Bevingsvlogger Itamar Knol blikt terug

In achttien vlogs registreerde Westerwijdwerder Itamar Knol voor RTV Noord wat de bevingsgedupeerde overkwam in 2017. In zijn achttiende vlog, eind december, blikt hij terug: 'Als je de mensen gek wil maken, moet je het zó doen'.

Aardbevingen in december 2017:

- 1 december 12:33 uur: 1.7 in Zeerijp

- 1 december 22.05 uur: 1.3 in Zeerijp

- 2 december 10:00 uur: 1.7 in Appingedam

- 2 december 10:09 uur: 0.4 in Appingedam

- 6 december 15:01 uur: 0.7 in Oostwold, Oldambt

- 7 december 00:28 uur: 1.8 in 't Zandt

- 10 december 17:48 uur: 2.1 in 't Zandt

- 15 december 21:55 uur: 0.8 in Wirdum

- 21 december 20:38 uur: 1.0 in Oostwold, Oldambt

- 22 december 20:40 uur: 1.7 in Zeerijp

- 22 december 21:06 uur: 0.4 in Zeerijp

- 24 december 18:49 uur: 0.7 in Appingedam

- 25 december 13:52 uur: 0.7 in Tjuchem

- 28 december 15:00 uur: 1.3 in Tjuchem

- 30 december 00:15 uur: 1.4 in Zeerijp

