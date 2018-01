Deel dit artikel:











Mentor moet cel in voor misbruiken scholiere (13) (Foto: RTV Drenthe)

De 40-jarige Stadjer die als mentor op de vmbo-school Terra in Assen een 13-jarig meisje misbruikte, moet de cel in. De rechtbank in Assen veroordeelde hem dinsdag tot dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.

Ook moet de man zich laten behandelen voor meerdere stoornissen en kreeg hij een contactverbod en een verbod om in de woonplaats van het slachtoffer te komen. Beroepsverbod De straf is iets lager dan de geëiste drie jaar cel (waarvan een jaar voorwaardelijk), omdat de rechtbank in Assen de man een bijkomende straf, een beroepsverbod voor de duur van vijf jaar, oplegde. De rechtbank vindt dat de man ook schuldig is aan digitaal kinderlokken (grooming) en verder een kind confronteerde met seksuele handelingen en kinderporno. In een bosje De ouders van het meisje stapten in augustus naar de politie, nadat zij seksueel getinte appjes op de telefoon van hun dochter ontdekten. De politie vond 12.000 appjes die de man en het meisje naar elkaar hadden gestuurd. Het meisje wiste in opdracht van haar mentor de berichten, maar de politie vond die later alsnog terug. Het meisje vertelde dat ze vanaf juni werd misbruikt. Dit gebeurde op school en in een bosje in Assen. De man wilde haar ook ontmaagden in zijn woning in Groningen, maar zover kwam het niet. Meisje kon geen nee zeggen Het meisje had problemen op school en besprak die met grote regelmaat met haar mentor. Gaandeweg werd er geknuffeld en ging de man over tot seksuele handelingen. Waarom hij dit deed, wist hij niet, zei hij tijdens de zitting. Wel wist de man dat het kind bij een zorginstelling liep, omdat ze geen 'nee' kon zeggen. Lees ook: - Rechtbank doet uitspraak tegen van misbruik verdachte leraar

