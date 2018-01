Lopend Vuur: Dat gezoen bij de beste wensen hoeft van mij niet

Op de eerste werkdagen van het nieuwe jaar is het vaste prik: collega's die elkaar een mooi jaar toewensen.

Maar hoe doe jij dat? Steek je alleen een hand uit of gaat dat gepaard met drie zoenen? Of roep je liever luidkeels 'Beste wensen iedereen' over de afdeling om er maar snel vanaf te zijn?

Sociaal verplicht

In dagbladen en op nieuwssites staan deze dagen vaak opiniestukken van personen die zich ergeren aan het sociaal min of meer 'verplichte' zoenen bij het overbrengen van de beste wensen. Hoe dan ook, het leidt vaak tot ongemakkelijke situaties. Ons Lopend Vuur vandaag:

Hoe heb jij de beste wensen het liefst?

Praat mee!

Houd je het bij een hand schudden of ga je voor drie zoenen? Je kan het doorgeven op onze Facebookpagina of via 050-3188288.

En, hebben jullie goede voornemens?

Liest 70 procent van de 2.050 stemmers gaf in de laatste vrijdag van 2017 aan geen goede voornemers te hebben. Van de mensen die ze wel hebben, zet 42 procent in op afvallen of meer sporten. Iets meer dan 23 procent wil meer vrije tijd maken. Zo'n tien procent van de stemmers denkt eraan om te stoppen met roken, minder te drinken of vaker anderen te helpen.