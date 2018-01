Geen nepnieuws bij RTV Noord; wel een verkeerde aanpak

RTV Noord heeft zich niet schuldig gemaakt aan het verspreiden van nepnieuws. Dat heeft een intern onderzoek uitgewezen. Wel zijn er fouten gemaakt bij de uitwerking van ons onderwerp over illegaal vuurwerk.

Het stadsblog Sikkom suggereerde eind vorig jaar dat Noord nepnieuws had gebracht. Die suggestie is later door enkele andere media, waaronder Dagblad van het Noorden, overgenomen.

'Als we de feiten op een rijtje zetten, blijkt niet dat we nepnieuws hebben gebracht', aldus hoofdredacteur Mischa van den Berg. 'Integendeel. In de reportage is een poging aangekondigd om binnen een middag in de provincie Groningen illegaal en gevaarlijk vuurwerk te verkrijgen en dat is precies wat de verslaggever heeft gedaan.'

De suggestie in andere media dat het daarbij zou gaan om dummy's (nepvuurwerk) is niet waar.

De verslaggever heeft gisteren in het bijzijn van zijn advocaat het illegale vuurwerk ingeleverd bij de politie.

Drie kanalen

Uit het onderzoek is gebleken dat via drie kanalen is geprobeerd illegaal vuurwerk te verkrijgen, om zodoende aan te kunnen tonen dat dat relatief eenvoudig is in onze provincie. Eén van die drie kanalen leverde het vuurwerk op dat is getoond in de reportage. Via een ander kanaal is nog meer vuurwerk aangeboden, dat pas een dag later geleverd zou kunnen worden. Daarvan is afgezien.

De zaak kwam aan het rollen toen iemand op Facebook ontdekte dat in de begeleidende videoreportage een onherkenbaar opgevoerde persoon dezelfde trui aan had als een geraadpleegde deskundige.

Journalistiek laakbaar

Mischa van den Berg: 'Voor de uitwerking van de videobijdrage zijn keuzes gemaakt die journalistiek laakbaar zijn en die niet passen bij de normen en waarden die Noord hanteert. Daardoor is een overigens journalistiek zuiver uitgevoerd onderwerp in een kwaad daglicht komen te staan.'

'De maker heeft onderdelen in de uitzending gemonteerd die er niet in thuis horen en in de controle daarop zijn we tekort geschoten. Het is duidelijk dat niet één en dezelfde persoon als deskundige en als onherkenbaar gemaakte leverancier van vuurwerk aan bod kan komen. Daarmee is de kracht van het hele onderwerp teniet gedaan.'

'We gaan de komende dagen met alle betrokkenen om tafel. We betreuren dit alles zeer en we zullen er alles aan doen om deze gang van zaken in de toekomst te voorkomen.'

De reportage in kwestie is offline gehaald.