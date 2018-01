Krakersstel moet weg, maar wijkt niet voor aanbod NAM

De NAM wil het krakersstel Mariska de Lange en Marko Datema zo snel mogelijk uit het pand in Middelstum hebben. Daarbij hebben ze het aanbod gevoegd om voor het behoud van de woning gaan.

Dat laatste klinkt als goed nieuws, maar volgens Datema zitten er nog veel adders onder het gras. 'Ze willen een aanbesteding houden waarop mensen zich kunnen inschrijven met een veilig bouwplan', zegt Datema. 'In dat geval kan het zo zijn dat iemand met een plan komt om de gevel overeind te houden, maar de rest van het huis wil slopen. En dat willen we niet.'

Storm op komst

Het stel moet wat de NAM betreft zo snel mogelijk uit het huis, omdat er vanavond storm op komst is. Het zou te onveilig zijn om er te verblijven. 'Maar wij laten ons niet zomaar uit het huis jagen. We laten ons niet bang maken door een mogelijk storm, dat gaat deze woning uiteraard wel overleven', klinkt het zelfverzekerd.

Bedenktijd

Het stel vertrekt pas als ze zwart op wit hebben staan dat het pand behouden blijft. 'We hebben het aanbod van de NAM dan ook niet direct afgewezen. We willen graag eerst bedenktijd om het voorstel te overwegen. In overleg met de NAM zoeken we zo naar een oplossing', besluit Datema.

De NAM heeft het krakersstel laten weten dat als zij vandaag niet vertrekken, ze de ontruimingsprocedure alsnog in gang zetten.

Lees ook:

- Krakersstel vraagt Marcel Hensema: 'Wil je met ons op de foto?'

- NAM neemt op korte termijn geen actie tegen Middelstumse krakers

- NAM sluit behoud gekraakt 'droomhuis' niet uit

- Kraker Marko: 'Dit gaat niet alleen om ons, maar om veel meer Groningers'

- Kamervragen over krakers in Middelstum

- 'Krakersstel' moet binnen twee dagen vertrekken van de NAM