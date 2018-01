Pauperparadijs zorgt voor bezoekersrecord Gevangenismuseum

Een recordaantal bezoekers voor Het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Eind december stond de teller op 125.000.

Dit aantal is deels te danken aan de voorstellingen van Het Pauperparadijs, waar afgelopen zomer opnieuw veel mensen op afkwamen. In totaal bezochten ruim 90.000 mensen de voorstelling, die volgend jaar in Carré wordt opgevoerd.

Enorme belangstelling

Directeur Peter Sluiter is blij met het bezoekersrecord: 'Bovenop die 125.000 museumbezoekers hebben we afgelopen jaar ook nog eens 52.000 theaterbezoekers gastvrij ontvangen. De belangstelling voor de bijzondere geschiedenis van Veenhuizen is echt enorm!'

Andere succesnummers van het museum waren de speciale kinderactiviteiten tijdens Oktobermaand Kindermaand, lezingen, een theatervoorstelling over de Eerste Wereldoorlog, de zenddagen tijdens de kerstvakantie en het Koloniediner.

