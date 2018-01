Geen topdrukte in UMCG door verkoudheidsvirus bij kinderen

Het is op de Intensive Care van het UMCG niet extra druk door kinderen die het RS-virus hebben opgelopen. Het UMC Utrecht meldde dinsdag dat de intensive care-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen momenteel overvol zijn door dit verkoudheidsvirus.

'Gelukkig valt het hier mee. We ervaren geen enorme drukte', meldt woordvoerder Joost Wessels van het UMCG.

Genoeg bedden

'We hebben nog genoeg bedden op onze Kinder Intensive Care. Van andere IC's in de regio heb ik hetzelfde beeld doorgekregen. Hier is dus nog ruimte, maar natuurlijk houden we de ontwikkelingen in de gaten.'

Longontsteking

Bij jonge kinderen kan een verkoudheid door het RS-virus leiden tot een longontsteking, waardoor ze beademing nodig hebben. Na malaria is het virus wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor zuigelingen en de tweede doodsoorzaak onder jonge kinderen. In Nederland is de ziekte echter goed te behandelen. Naar schatting worden er jaarlijks zo'n tweeduizend kinderen met dit virus behandeld in Nederlandse ziekenhuizen.