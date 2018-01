Commissie onderzoekt handelwijze PvdA-Kamerlid Moorlag

Een driekoppige commissie van de PvdA gaat onderzoeken of het in opspraak geraakte Tweede Kamerlid William Moorlag uit Winsum moet opstappen.

Het partijbestuur en veel prominente PvdA'ers zouden willen dat Moorlag aftreedt, maar hij wil zelf niet het veld ruimen voor hij rekenschap heeft kunnen afleggen aan zo'n commissie.

Binnen een week verslag

De commissie bestaat uit Hans Spigt, Saskia den Uyl-Noorman en Thea van der Veen. Zij gaan onderzoeken of Moorlag 'nog geloofwaardig kan opereren als Kamerlid voor de PvdA', schrijft het partijbestuur aan de leden. De commissie moet binnen een week verslag uitbrengen.

Schijnconstructie

Moorlag ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen mensen in dienst heeft genomen met een voor hen nadelige schijnconstructie. De kwestie ligt gevoelig omdat juist de PvdA van de strijd tegen schijnconstructies een speerpunt heeft gemaakt.

Onzeker

Moorlag houdt vol dat hij juist heeft gehandeld, ook al heeft de rechter de werkwijze van Alescon vorige maand afgewezen.

Of het Groningse Kamerlid akkoord gaat met de onderzoekscommissie is nog onzeker. Hij twitterde even na het bericht van het partijbestuur dat 'de indruk dat er overeenstemming is over een commissie en een onderzoek niet juist is'.

