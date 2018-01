Wat zijn de beste Groningse films?

Wat is de beste Groningse film van afgelopen jaar? En welke clip kan met de eer strijken? Op het International Film Festival Rotterdam in Groningen wordt het eind deze maand duidelijk.

De genomineerden voor de vierde editie van de Beste Groninger Film 2017 zijn dinsdag bekendgemaakt. De selectie is gemaakt door een jakvury, die naar de kwaliteit en de connectie met de provincie Groningen kijkt.

Dit zijn de genomineerden:

Beste non-fictiefilm:

- De laatste boer van Euvelgunne (regisseur: Tom Tieman)



- De Stille Beving (Piet Hein van der Hoek)



- I am Famous (Ismaël Lotz)



- Open the Gate (Roeland Dijksterhuis)

Beste videoclip:

- Marlene Bakker - Waarkhanden (Thomas Grootoonk)



- Kraantje Pappie - Pompen (Jesper Buijvoets)



- ChuBeats - Glass Creature (Anton van der Linden)



Beste fictiefilm:

- Weemoed (Siebren Tammenga)



- Who is Alice (Robert van den Broek en Ismaël Lotz)



- Memories wrapped in paper planes (Antonia Rehnen)



Beste opdrachtfilm:

- Resonans (Lotte Veltman en Jasper Huizinga)

- Club Guy & Roni: The Road from Happiness (Lex Vesseur)

- Hide and Seek, Maarten Baas (Sije Kingma)

Oordeel begin volgende maand

De jury deelt de prijzen uit op vrijdag 2 februari om 21.00 uur. Evert Janse (directeur OOG TV), Dana Nechushtan (regisseur van Hollands Hoop), Perrie Hoekstra (ruim 25 jaar ervaring als televisie- en filmmaker) en Kevin Toma (filmjournalist bij de Volkskrant) delen dan hun oordeel in het Groninger Forum.

