FC Groningen ontmoet Dynamo Dresden tijdens trainingskamp

Naast Club Brugge kruist FC Groningen tijdens het winterse trainingskamp in Spanje ook de degens met het Duitse Dynamo Dresden.

FC Groningen zocht nog naar een tweede tegenstander tijdens het trainingskamp in Marbella, waar de ploeg van Ernest Faber van 8 tot 14 januari neerstrijkt. Dat wordt dus de ploeg uit de Tweede Bundesliga. Het is de bedoeling dat FC Groningen en Dynamo Dresden elkaar treffen op 13 januari, om 15.30 uur.

Fanatieke aanhang

Dynamo Dresden staat in de Tweede Bundesliga momenteel op de elfde plek, in een brede middenmoot. Dynamo staat in eigen land bekend als een club met een fanatieke aanhang, die niet altijd onbesproken is.

De andere oefenwedstrijd van FC Groningen, tegen het Belgische Club Brugge, wordt op 10 januari eveneens om 15.30 uur gespeeld. Club Brugge is momenteel koploper in de Belgische Pro League.

Lees ook:

- FC Groningen speelt oefenwedstrijd tegen Club Brugge