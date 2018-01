RTV Noord laat extern onderzoek instellen naar vuurwerkzaak

RTV Noord laat nieuwe feiten onderzoeken die naar boven zijn gekomen in de vuurwerkzaak. Freelanceverslaggever Rob Mulder heeft op 28 december gratis een vuurwerkpakket ter waarde van 139 euro gekregen van een vuurwerkhandelaar in de stad.

In ruil daarvoor zou hij reclame maken voor het bedrijf. Rob Mulder heeft dit niet gemeld bij RTV Noord. Ook niet toen het onderzoek naar de vuurwerkreportage volop liep.

Nepnieuws

De feiten kwamen naar boven nadat Stadsblog Sikkom vragen stelde aan de vuurwerkhandelaar over de totstandkoming van een reportage van Mulder waar de handelaar onderdeel van uit maakte.

Over dit verhaal dat ging over het verkrijgen van illegaal vuurwerk, ontstond de afgelopen dagen de nodige ophef vanwege de beschuldiging dat het nepnieuws zou zijn.

Belangenverstrengeling

De nieuwe feiten overvallen hoofdredacteur Mischa van den Berg van RTV Noord. 'We zijn de afgelopen dagen erg druk geweest om de hele zaak uit te zoeken. Ik dacht dat we alle feiten boven tafel hadden. Nu komt dit er nog bij. Deze belangenverstrengeling kan niet. We gaan de hele kwestie nogmaals tegen het licht houden.'

'Deze keer willen we dat onderzoek extern laten uitvoeren. In zo'n zaak waarbij de journalistieke betrouwbaarheid op het spel staat, moet ik ervan uit kunnen gaan dat in de afwerking daarvan transparante informatie wordt gegeven. Zodat we ook transparant kunnen zijn naar ons publiek. Dat heeft daar uiteraard het volste recht op.'

Reactie Rob Mulder

Rob Mulder erkent dat hij het vuurwerk heeft gekregen in ruil voor een foto op zijn eigen Facebook-pagina. Hij zegt zich niet gerealiseerd te hebben dat dit strijdig zou zijn met zijn werkzaamheden als verslaggever.

Gedurende het onderzoek zal Rob Mulder niet door RTV Noord worden ingehuurd.

