'Bankroet Ten Hove is enorme wanorde'

Vijf BV's van de Ten Hove Holding zijn inmiddels failliet, voor twee andere dochters is een faillissementsaanvraag in voorbereiding.

Volgens curator Jan van der Molen is het faillissement van de onderneming uit Farmsum een nauwelijks te ontwarren administratieve en organisatorische kluwen.

Geen eenvoudige opgave

Het is geen eenvoudige opgave de zaak helder te krijgen, zegt Curator Jan van der Molen van Bout Advocaten in Groningen. 'Het is nogal onoverzichtelijk, ik probeer het te ontrafelen.' De verschillende dochterbedrijven van Ten Hove deden niet alleen betalingen aan het moederbedrijf maar ook aan elkaar, waardoor over en weer allerlei vorderingen bestaan.

'Het lijkt er op dat men gaten met gaten wilde stoppen. Administratief zijn die betalingen ook niet goed bijgehouden. Het is niet eenvoudig uit te vinden hoe het is gegaan.'

Kooistra

Van der Molen vergelijkt het faillissement van Ten Hove met dat van horecatycoon wijlen Sjoerd Kooistra. Die had een kerstboom van bv's opgetuigd, soms leeg, die flinke sommen geld aan elkaar overmaakten met een ondoorzichtige brij van vorderingen en schulden als resultaat.

Hoge energierekening

De oorzaak van het faillissement van de holding wordt door het bedrijf zelf gelegd bij de hoge huisvestingskosten. De energierekening voor het sterk verouderde pand aan de Hogelandsterweg in Farmsum waarin de Ten Hove-bv's zaten was torenhoog. Ook de financieringskosten drukten zwaar op het bedrijf. Ten Hove deed wel pogingen het pand te verkopen of te verhuren, maar dat leverde niks op.

Geen geld

Ten Hove vroeg begin december uitstel van betaling aan. Dat hield maar een paar dagen aan omdat al snel duidelijk was dat er geen geld was om schulden te voldoen. Half december volgde op eigen aanvraag van Ten Hove het faillissement van zowel de holding als de dochters Financieel Maatwerk, Eemsmond Office Facilities, Assurantiekantoor Bert Ten Hove, Ten Hove Detachering en Bel Groep Groningen.

Thuiszorgproject

De activiteiten van die laatste dochter worden voortgezet door het Amsterdamse MobileCare, al zegt Van der Molen nog weinig zicht te hebben op hoe deze overname is geregeld. Bel Groep Groningen deed voor MobileCare het telefoonverkeer voor een thuiszorg-op-afstand-project in de regio Delfzijl. Directeur Patrick Landsman van MobileCare laat weten een aantal medewerkers van BGG te hebben overgenomen om de virtuele thuiszorgactiviteiten te continueren.

Het ziet er verdrietig uit Jan van der Molen - curator

Verdrietig

Voor nog eens twee bv's heeft het personeel een faillissementsaanvraag in voorbereiding omdat salarissen niet worden betaald. Het gaat om Eemsmond Digitalisering & Postscanning en een assurantietak van Ten Hove. Een eerder plan voor voorzetting van Digitalisering & Postscanning is gestrand. 'Het ziet er verdrietig uit', zegt Van der Molen.

Schuldeisers

Er is volgens de curator een grote kans dat schuldeisers met lege handen achterblijven. Hoe groot de schuld in totaal is, daar heeft Van der Molen nog geen goed idee van. Vooraan in de rij van schuldeisers staan de Belastingdienst, het UWV en de hypotheekverstrekker van het pand van Ten Hove.

In rook op

De organisatie die er waarschijnlijk ook bij inschiet is de Economic Board Groningen. Die verstrekte via het Groeifonds juli vorig jaar een lening aan EOF Assurantiën. In maart was al een financiering verstrekt aan de Ten Hove-dochter Bel Groep Groningen. De leenbedragen van het Groeifonds zijn binnen enkele maanden in rook opgegaan. Voor Van der Molen is het nog gissen naar wat er met het geld is gebeurd.

Ik kan de kip wel sommeren terug te betalen, maar als de kip kaal is, dan komt het geld niet Jan van der Molen - curator

Grote bedragen

Van der Molen houdt ook de rol van directeur-eigenaar Bert ten Hove tegen het licht. 'Hij heeft geld overgemaakt vanuit de holding naar hemzelf. Dat gaat om grote bedragen waarvan het onduidelijk is waar ze terecht zijn gekomen. Hij heeft dus een schuld aan de holding.'

Aansprakelijk

Of dat geleende geld ooit nog terugkomt is de vraag. 'Ik kan de kip wel sommeren terug te betalen, maar als de kip kaal is, dan komt het geld niet.' Of Ten Hove privé aansprakelijk gesteld wordt in het faillissement, kan de curator nu nog niet zeggen.

Schaatssponsor

Ten Hove werd bekend als schaatssponsor met zijn assurantiekantoor VPZ. Van 2000 tot 20110 had hij onder die naam een succesvolle schaatsploeg.

Lees ook:

- Holding Bert ten Hove failliet verklaard

- Holding Bert ten Hove op rand van faillissement, tientallen banen in gevaar