Storing brug bij Zuidbroek verholpen (update)

Er is dinsdagmiddag een kilometerslange file ontstaan op de N33 bij Zuidbroek vanwege een storing aan de brug. Het verkeer kon de brug in beide richtingen niet passeren.

De brug stond even na 15:00 uur open en wilde niet meer zakken. Daardoor ontstond een lange file. Een monteur wist het probleem even voor 16:00 uur weer te verhelpen, waardoor het verkeer weer in beweging kwam.

Eerdere storingen

In december kampte de brug over het Winschoterdiep ook al enkele keren met storingen. Ook toen had het lange files tot gevolg.

