SP maakt zich zorgen over ontslagen bij FrieslandCampina De fabriek van FrieslandCampina in Bedum (Foto: RTV Noord/Goos de Boer)

De SP in Provinciale Staten wil van het provinciebestuur weten of er wat gedaan kan worden aan de ontslagen bij FrieslandCampina in Bedum. Vorige week werd bekend dat twintig tot dertig banen verdwijnen bij de Bedumer vestiging.

Volgens de SP heeft dit grote invloed op de werkgelegenheid in het dorp. 'Het is stuitend dat Friesland Campina een half miljard winst maakt en dat vervolgens bijna 20% van het personeel in Bedum wordt ontslagen', aldus Statenlid Marieke Bootsma. Uitbreiding Daarnaast vindt de partij het onbegrijpelijk dat er drie jaar geleden nog werd gesproken over uitbreiding. 'In 2015 hebben provincie, gemeente Bedum en Friesland Campina aangekondigd in te zetten op uitbreiding van de fabriek. Dat zou honderden banen opleveren. Nu blijkt dat er 30 banen op het spel staan doordat Friesland Campina zegt zich aan een veranderlijke wereld aan moet passen.' Rondweg De SP wil daarnaast dat de provincie zich hard maakt voor een nieuwe oostelijke rondweg bij Bedum, zodat de vrachtwagens van FrieslandCampina een goede af- en aanrijdroute hebben. Lees ook: - FrieslandCampina schrapt tientallen banen in Bedum