Noord Vandaag: 'De krimp is niet erg'

Er wonen steeds minder mensen in gemeenten als Pekela, Loppersum, Appingedam en Bellingwedde. Maar is die krimp eigenlijk erg? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

In Ulrum zijn de laatste jaren steeds meer voorziening weggevallen, maar je erover druk maken dat doen de inwoners niet. Aan tafel vertelt deskundige Jan Dirk Gardenier uit Warffum over waarom krimp volgens hem niet erg is. (vanaf 13:24)

Meer in Noord Vandaag:

- De leraar die een meisje verkracht heeft, moet de cel in. (vanaf 01:20)

- RTV Noord laat extern onderzoek instellen naar vuurwerkzaak. (vanaf 01:56)

- Vanaf vandaag hebben we bij Noord Vandaag elke dag een tafelheer of tafeldame. Het spits wordt afgebeten door Barend Beltman. 'Mijn nieuws van de dag is dat je open moet staan voor andere mensen. Dat je open moet staan naar wat een ander bedoelt', zegt Beltman. (vanaf 03:06)

- Treurig nieuws uit Noordbroek. Daar is een achtergebleven stuk vuurwerk ontploft (vanaf 04:29)

- De gekraakte boerderij blijft behouden in al zijn pracht en praal. Ronald Niemeyer doet verslag vanuit de boerderij. (vanaf 04:45)

- Hoort drie keer zoenen bij het geven van de beste wensen van het nieuwe jaar? Docente Hospitality Josefien Hilhorst-Laseur vertelt erover. (vanaf 07:17)

- Komende donderdag rijden er geen bussen door onze provincie en Stad, omdat de chauffeurs van Qbuzz gaan staken. (vanaf 12:38)

- De waterschappen zijn druk bezig om het water af te voeren. Er is storm op komst en in de afgelopen dagen is er ook veel regen gevallen. (vanaf 20:00)

De uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.