Storm op komst: waterschappen spuien water

Er is storm op komst in Delfzijl. Ook is er de afgelopen weken veel neerslag gevallen, waardoor de waterstand op sommige plekken hoger is. Waterschappen zijn in actie gekomen om het water af te voeren.

'Wij spuien op dit moment. Dat doen wij altijd als het nat is. Maar we proberen nu elk moment dat we kunnen lozen, te benutten. Wij proberen zoveel mogelijk water naar zee te brengen.' Dat zegt Ronald Leeraar van waterschap AA en Hunze bij de sluis bij Delfzijl.

Afvoeren

'We hebben al te maken met een verhoging, door de neerslag die is gevallen op oudjaarsdag. Toen is er lokaal 20 millimeter gevallen, dus dat moet afgevoerd worden. We spuien daarom zoveel mogelijk', zegt Leeraar.

'Maar omdat wij morgen ook 20 millimeter verwachten, hebben we Rijkswaterstaat ook gevraagd om te helpen met spuien met de kleine zeesluis bij Delfzijl. Dat doen zij vannacht en morgennacht.'

Miljoenen kuub water

'Twintig millimeter klinkt op zich niet heel veel, maar als we kijken naar hoe groot het gebied is, dan hebben we het over vele miljoenen kuub water', vervolgt Leeraar. Het water gaat met veel geweld de zee in. 'Dit gebeurt met maximaal honderd kuub per seconde.'

'Op dit moment hebben wij alles prima onder controle. Als Rijkswaterstaat helpt, verwachten wij geen verdere verhoging van de waterstanden', besluit Leeraar.

Hoogst voorspelde waterstand

Ook waterschap Noorderzijlvest is bezig om al het water af te voeren. De gemalen van het waterschap draaien volop. Volgens het waterschap is de hoogst voorspelde waterstand in Delfzijl voor woensdag NAP +2,43 meter. Vanaf NAP +3,00 meter worden de dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten.