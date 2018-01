NAM gaat voor behoud woning; krakers verlaten pand in Middelstum

Krakers Mariska de Lange en Marko Datema stappen woensdagochtend om tien uur uit de gekraakte woning in Middelstum. In ruil daarvoor heeft de NAM toegezegd zich in te gaan zetten voor behoud van het pand.

Het stel kraakt sinds vorige week donderdag het pand aan de Onderdendamsterweg omdat ze niet willen dat het pand gesloopt wordt. Datema en De Lange zien in de woning hun droomhuis.

Praten over een oplossing

Een vertegenwoordiging van de NAM is dinsdagochtend in Middelstum op bezoek geweest om te praten over een oplossing. Die kwam er nog niet. De rest van de dag is vervolgens over en weer gebeld tussen de krakers en de NAM om te onderhandelen.

'De NAM heeft een toezegging gedaan dat ze wil gaan voor behoud van het pand', zegt De Lange. 'Dan kan dit pand hier in zijn volle glorie blijven staan, en daar gaat het ons om.'

Wie worden de bewoners?

Als het pand behouden blijft, dan is het wel de vraag wie de bewoners worden. 'Wij hopen van harte dat wij de volgende bewoners worden', zegt Datema. 'Maar als iemand anders dit pand behoudt zoals het is, dan gun ik het hen ook van harte.'

Het stel zegt een statement te hebben gemaakt. Niet alleen tegen de NAM, maar ook naar gemeenten en raadsleden. Datema: 'Weet waar je over besluit. Dit is belangrijk voor het behoud van onze identiteit.'

Punt gemaakt

'Wij hebben het gevoel dat we ons punt hebben gemaakt en dat het ook geland is', zegt Datema. 'We hebben vanaf het begin geprobeerd in gesprek te komen met de NAM en we hebben op eigen rekening een constructierapport laten opstellen. Het is jammer, maar uiteindelijk was dit voor ons de enige manier om ons doel te behalen.'

