BIOS-groep sleept Connexxion voor de rechter

Vervoerder BIOS-groep in Groningen sleept Connexxion voor de rechter. BIOS-groep verloor de aanbesteding van het publiek vervoer in Stad aan Connexxion, maar volgens BIOS-groep overtreedt Connexxion de regels.

Onder publiek vervoer valt bijvoorbeeld het leerlingenvervoer en WMO-vervoer. De nieuwe vervoerder zou BIOS-werknemers over moeten nemen, maar volgens BIOS-groep weigert Connexxion dat. Het zou daarbij gaan om personeel met een beperking.

En dat is volgens BIOS in strijd met de wet, met de cao en met afspraken die Connexxion met de gemeente heeft gemaakt. De rechtszaak dient om 10.00 uur voor de rechtbank in Groningen.

Connexxion heeft het publiek vervoer per 1 januari overgenomen.

