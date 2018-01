Neijjoarsverziede: 'Winsum krijgt helikopter haven'

Wat een gek plan denk je vast? Dat is het ook. Het is een idee van, oud-directeur van Groningen Seaports, Harm Post. Nee, niet de echte maar een acteur die hem speelt tijdens de Neijjoarsverziede in Winsum.

Traditioneel wordt er door Winsumers een theaterstuk opgevoerd waarin de gebeurtenissen in het dorp uit het afgelopen jaar op satirische wijze aan bod komen.

De politiek, maar ook bekende en minder bekende Winsumers moeten er tijdens het theaterstuk aan geloven. Zo was er in 2017 nieuws over dorpsgenoot Harm Post. Hij besloot te stoppen als directeur bij Groningen Seaports en aan de slag te gaan voor Groningen Airport Eelde. Een 'mooi nieuwsfeit' wat de schrijver in theaterstuk heeft verwerkt.

'Dankzij Harm Post zit er een rode lijn in het verhaal. Hij maakt van alles in het stuk', vertelt script schrijver René Thedinga. 'Iemand houdt allerlei krantenknipsel bij. Vervolgens maak ik daar een verhaal van en in september beginnen de voorbereidingen.'

Geert Bakker speelt Harm Post

Ideetje

In het toneelstuk is Harm Post de goedlachse inspirator die genoeg ideeën heeft voor het dorp. Hij wil als nieuwe adviseur van Groningen Airport Eelde een plan opperen voor het braakliggende centrum. Zijn medespelers ontraden hem dit te doen. Elk jaar komt het Boogplein namelijk al voor in het toneelstuk. Dat moet dit jaar maar niet. Meerdere plannen om er een winkelcentrum van te maken zijn mislukt.

'Echt slecht!'

Ook de voetbalvereniging wordt even op de hak genomen. Het is één van de leukste delen in het stuk vindt regisseur Nico van der Wijk. 'De voetbalvereniging heeft ter ere van het honderd jarig bestaan een clublied geschreven op de melodie van Guus Meeuwis. Maar dat is echt heel slecht. Sorry dat ik het zeg', vertelt Van der Wijk. Hij heeft er iets anders van gemaakt.

'WE STRIJDEN TEZAMEN VOOR GROEN WIT EN ZWART HRRRRRRRR', schreeuwen de acteurs verkleed als voetballers vanaf het podium. Van het 'suffe' clublied is een strijdlied gemaakt in de vorm van een haka. Een traditionele dans uit Nieuw Zeeland bestaande uit kreten, stampvoeten en geschreeuw. 'Hier zit wat meer pit in en ik hoop dat ze dit gaan overnemen. Dat mag best van mij', zegt regisseur Nico van der Wijk.

Van der Wijk vindt het elk jaar een plezier om met de acteurs samen te werken aan het stuk: 'Ik kom zelf uit Groningen maar doe dit al jaren en ken dus Winsum aardig goed. Ook ken ik de acteurs en ik hoef vaak maar een paar dingen te zeggen en ze begrijpen mij al.'

Gelachen

Het publiek en ook de politiek kan de grappen wel waarderen. 'Dit zijn projecten die mensen bezig houden. Waar mensen vraagtekens over hebben. En juist op deze licht ironische manier de zaak belichten is leuk', vertelt burgemeester Rinus Michels. Hij heeft genoten van de voorstelling. 'Al jarenlang organiseert Stichting culture commissie Winsum dit. En het is een feest om dit mee te maken.'

Toch weer dat lege plein

Aan het einde van het stuk lukt het de welbekende ondernemer uit Winsum toch om zijn idee voor het Boogplein te laten zien: 'De Harm Post helikopterhaven'.

De voorstelling was een succes. De drie uitvoeringen waren allemaal uitverkocht.