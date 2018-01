Raadsleden ontevreden over woonplaats wethouder

De stemming over of Peter Verschuren wethouder mocht worden (Foto: Beppie van der Sluis / RTV Noord)

Raadsleden van de nieuwe gemeente Midden-Groningen zijn ontevreden over de woonplaats van wethouder Peter Verschuren. Hij woont niet in de gemeente waar hij werkt. 'Zo heeft hij minder binding en feeling met de achterban.'

Dat zegt raadslid Marcus Ploeger namens zijn partij Gemeentebelangen Midden-Groningen. Dinsdagmiddag werd de nieuwe raad van Midden-Groningen benoemd en zo ook het college van burgemeester en wethouders.

'Geen zin'

Volgens de Gemeentewet moet een wethouder in de gemeente wonen waarin hij of zij werkt. En omdat Verschuren in de stad Groningen woont, is dat niet het geval. De raad kan een wethouder die toch ergens anders woont voor een jaar ontheffing geven. In bijzondere omstandigheden kan dit worden verlengd.

En die bijzondere omstandigheden zijn er volgens Ploeger niet. Wethouder Verschuren verhuist niet omdat zijn partner dat niet wil. 'Het komt erop neer dat ze gewoon geen zin heeft, dat vind ik een flutreden', zegt Ploeger.

En dat vonden meer raadsleden. Zo stemden tien van de 33 raadsleden tegen de beëdiging van Verschuren.



Doorgaan met ervaren wethouders

Verschuren snapt alle commotie rondom zijn woonplaats wel. Hij zegt dat zijn partij ook vindt dat wethouders van buitenaf een noodoplossing moet zijn. 'Maar we hebben met de coalitie besloten dat het goed is om in een nieuwe gemeente met ervaren wethouders door te gaan', legt Verschuren uit.



'Alles voor je over, behalve verhuizen'

Dat zijn partner geen zin heeft om te verhuizen, nuanceert de wethouder. 'Mijn partner werkt in de wijk Beijum in de Stad. Ze rijdt geen auto. Met de bus van Hoogezand naar haar werk is een hoop ellende. Ook heeft ze veel emotionele binding met de stad en we hebben er drie kleinkinderen wonen. Ze heeft alles voor me over zegt ze, ze wil alleen niet verhuizen.'

Lees ook:

- Kritiek op 'leeg coalitieakkoord' Midden-Groningen

- 42 beëdigingen en één ambtsketen: Midden-Groningen is van start