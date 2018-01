Deel dit artikel:











Ondanks problemen bij stemmen toch vier wethouders in Westerwolde De vier wethouders van Westerwolde (Foto: Marten Nauta / RTV Noord)

De gemeenteraad van Westerwolde is voor de eerste keer bijeengekomen. Negentien raadsleden en vier wethouders zijn beëdigd en geïnstalleerd in Zaal 12 in Vlagtwedde.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever