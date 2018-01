Deel dit artikel:











Woningbrandje in Hoogezand is snel uit (Foto: Dennis Venema)

In Hoogezand is dinsdagavond brand uitgebroken in een woning aan de Ferdinand Bolstraat.

De brandweer was ter plaatse met onder andere een hoogwerker om het vuur te bestrijden. Volgens omstanders zijn er geen gewonden gevallen. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle en heeft de woning geventileerd.