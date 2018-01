Menkemaborg moet drie maanden dicht door aardbevingsschade

De Menkemaborg in Uithuizen is de komende maanden niet geopend voor bezoekers. Het ruim zeshonderd jaar oude kasteel kampt met aardbevingsschade. De NAM gaat dat de komende periode herstellen.

Verspreid door het gebouw zitten tientallen scheuren, met name bij deurposten, raamkozijnen en in de gevel. Die zijn volgens museumdirecteur Ida Stamhuis ontstaan na de aardbeving bij Huizinge in 2012.

Honderden museumstukken

Het aankomende herstelwerk zorgt voor het nodige sjouwwerk voor de medewerkers van het museum. De afgelopen weken zijn alle spullen op de bovenverdieping stevig ingepakt. Deze week worden de gang en de kamers op de begane grond deels leeggehaald. Honderden museumstukken worden veiliggesteld.

Volgens Stamhuis is het een flinke klus, maar zijn de medewerkers wel wat gewend: 'Het zijn allemaal professionals. We doen elk jaar een grote schoonmaak in januari en februari en dan wordt alles opengemaakt en gecontroleerd. Dus het is niet helemaal nieuw.'

Normaal gesproken gaat het museum jaarlijks in januari en februari dicht vanwege de winterschoonmaak. Nu is dat dus één maand langer vanwege het herstel van de bevingsschade. De medewerkers zetten in maart alle spullen weer op z'n plek en doen dan de schoonmaak.

Ook schathuis beschadigd

Niet alleen de borg zelf, ook het naastliggende schathuis - waar een restaurant in zit - heeft bevingsschade opgelopen. Die gaat in plaats van één maand dit jaar twee maanden dicht vanwege het herstel. De omvang van de schade is volgens conservator en directeur Stamhuis bij elkaar opgeteld nog geen 100.000 euro.

Op Eerste Paasdag, zondag april, moet het museum haar deuren weer openen. Volgens Stamhuis wordt er nog niet gesproken over versterking: 'Het gebouw staat hier al eeuwen. Het valt me nog mee hoeveel scheuren er in het gebouw zitten, het is behoorlijk sterk.'

Lees ook:

- Tientallen kaarsen verlichten Menkemaborg

- 'Ridders' schenken bomen aan Menkemaborg