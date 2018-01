Deel dit artikel:











Gestolen treinwagon blijkt nieuwjaarsstunt: 'Steuntje in de rug voor museum' De wagon op een aanhanger van de Doezumer Oudjaars Ploeg (Foto: Doezumer Oudjaars Ploeg)

De gestolen wagon van het Oorlogsmuseum in Grootegast is terecht. Leden van de Doezumer Oudjaars Ploeg hebben het museumstuk meegenomen als nieuwjaarsstunt. De actie was bedoeld om steun te vragen voor het onlangs uit Groningen verhuisde museum. Daar stopte de financiële steun namelijk eind vorig jaar.