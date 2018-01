Deel dit artikel:











Westerstorm piekt rond het middaguur, ANWB waarschuwt wegverkeer (Foto: Jos Schuurman / FPS)

De storm die woensdag over het land raast, bereikt tegen het middaguur zijn hoogtepunt in onze provincie. De westenwind wakkert aan en wordt krachtig boven de provincie, tot stormkracht 9 langs de kust en in het Waddengebied. Daarbij kunnen windstoten tot 100 km/uur voorkomen.

De wind piekt rond het middaguur, tussen 11:00 en 13:00 uur. Veerboten Wagenborg Passagiersdiensten houdt de watertaxi tussen Holwerd en Ameland woensdagochtend aan wal vanwege de verwachte storm. De veerboot en watertaxi naar Schiermonnikoog blijven voorlopig wel varen. 'Voorlopig ervaren we geen problemen en vaart alles volgens schema', laat een medewerker weten. Waarschuwing De ANWB komt met een waarschuwing voor weggebruikers. ´De komende uren moet het verkeer rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. Pas goed op als je met een aanhanger de weg op gaat.´ De VerkeersInformatieDienst (VID) meldt dat er vannacht op de A28 bij Groningen water op de weg bleef staan.

Snel rustiger Tot circa 15:00 uur blijft het op de Wadden stormen, maar begin van de middag zullen de scherpe kanten er aan de westkust al vanaf gaan, meldt Weeronline. In de tweede helft van de middag neemt de wind snel af en worden ook de windstoten minder zwaar. In het binnenland verdwijnen de zware windstoten in de avond helemaal. Aan zee blijft het vanavond nog hard waaien met kans op zware windstoten van circa 80 km/uur. 142 km/uur Afgelopen nacht had het westen van het land al te maken met harde wind. Zo kwam het in Vlissingen tot windstoten van 142 kilometer per uur en werd windkracht 11 gemeten.

