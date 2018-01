'Gros herstelde psychische patiënten komt niet mee in de maatschappij'

Bijna negen op de tien mensen die hersteld zijn van een ernstige psychische aandoening, zoals een psychose, kunnen daarna maatschappelijk niet goed meekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Groningse hoogleraar Stynke Castelein.

'Ze hebben bijvoorbeeld moeite met werk, zelfstandig wonen, persoonlijke verzorging of sociale contacten', zegt Castelein in dagblad Trouw. 'Waar je na een beenbreuk weer aan de slag kunt, ligt dat bij psychische ziekten anders.'

Onderzoek

Castelein is sinds kort hoogleraar herstelbevordering van ernstige psychische aandoeningen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ruim vijf jaar volgde ze ruim duizend patiënten met een psychotische stoornis door ze een jaarlijkse vragenlijst af te nemen. Van die groep gaf 86 procent aan dat het niet lukt maatschappelijk mee te komen.

Maatschappelijk

'Het is een groot maatschappelijk probleem', zegt Castelein. 'Heel veel mensen met ernstige psychiatrische problemen die niet zomaar overgaan, raken in een sociaal en emotioneel isolement.' Naar het waarom van deze ontwikkeling is ze zelf ook nog aan het gissen, zo aan het begin van haar hoogleraarschap.

Zorgstandaard

Castelein merkt dat het beeld dat de maatschappij heeft van herstel soms botst met wat voor een patiënt mogelijk is. Ze hoopt op meer begrip voor de moeilijke weg naar herstel van psychisch zieken. 'Mijn droom is dat in elke zorgstandaard of richtlijn voor patiënten met psychotische aandoeningen straks iets staat wat uit mijn onderzoek voortkomt. Zodat de patiënten die aan mijn onderzoek meewerken, er iets van terugzien.'

Aandoeningen

Naar schatting telde Nederland in 2013 zo'n 281.000 mensen met ernstige psychische aandoeningen. De grote meerderheid van hen, zes op de tien, heeft een psychotische stoornis. Eén op de tien heeft in hoofdzaak een verslavingsprobleem en drie op de tien hebben meerdere problemen als een ernstige depressie, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis, autisme, soms in combinatie met een verstandelijke beperking.

Lees ook:

- Hoe komen al die mensen toch aan een burn-out?

- 'Pak de sluipmoordenaar aan. Doe wat aan chronische stress'