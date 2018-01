Rondje Groningen: Ho! Wat mot dat hier?

Wat valt ons op in sociale media-berichten uit Stad en Ommeland? Elke dag zetten we het op een rij in Rondje Groningen. Met vandaag:

1) Groningen heeft 's werelds grootste plein

De straat Damsterdiep, die in het verlengde ligt van het Damsterplein, heet op Google Maps in zijn volledigheid opeens Damsterplein. Het 'plein' overbruggen duurt lopend liefst 22 minuten, ontdekte Sikkom. Oeps. Even iets om rekening mee te houden als je navigeert met Google Maps...

2) Waar is Ten Boer even in nieuwjaarsfilm?

Groningen fuseert met Ten Boer en wellicht Haren. Dit jaar nog. Maar in de nieuwjaarsfilm die door de gemeente getoond wordt op de nieuwjaarsborrel 1 januari, lijkt dat even vergeten. De nadruk ligt maar op één ding: Stad.

3) De Leyhoeve wordt gigantisch

Drone-opnames boven de nieuwe buren van RTV Noord maken het duidelijk: het luxe bejaardentehuis - pardon: woonlandschap - De Leyhoeve in Groningen wordt echt gigantisch. Het gebouw aan de flank van het Noordlease Stadion is liefst vier vleugels groot en is dadelijk niet te missen voor iedereen die in- en uitstapt bij station Europapark.

4) Komt wel goed, schatje

De dames van The Knickerbockers 7 zijn er klaar mee. Er werden al negen wedstrijden in hun competitie afgelast. Daarom maakten ze een Peijnenburg-achtige reclame voor hun Friese competitie. Alleen de 'Komt wel goud schatje', die mist nog.

5) Winkel open, winkel dicht: boete

Geldermalsen en Padepoel in Groningen verschillen van elkaar, ziet Harry:

6) Tou eem!

Wat moet dat hier, op de Laan 1940-1945?

7) Achter de schermen bij Alle 50 Goud

Singer-Songwriter Kira Dekker zong tijdens Alle 50 Goud 'Het gras van het Noorderplantsoen' en vlogde daarover gedurende de dag. Een leuk kijkje achter de schermen!

8) WOEIIIII

Het zal niemand zijn ontgaan dat er vandaag een pittig stormpje waaide over Stad en Ommeland. Hoe iedereen dat beleefde? Lees hier alles nog eens terug.

9) Groningse voor het blok in Indiase tv-show

Ilona de Groot werd van straat geplukt om mee te doen in een Indiase tv-show, waarin ze de opdracht krijgt om Sing in the Rain in het Indiaas te zingen. Of na te doen. Of mee te doen. Hoe dan ook: het fragment is inmiddels meer dan 200.000 keer bekeken.

