Krakers verlaten droomhuis: 'Het waren vijf onvergetelijke dagen'

Om 10 uur vanochtend stappen Marko Datema en Mariska de Lange uit hun 'droomhuis' aan de Onderdendamsterweg in Middelstum. 'Moe, maar voldaan', zijn de krakers.

Toen zij twee weken geleden bericht kregen dat het pand, waar zij hun droomhuis in zagen, op de nominatie stond voor sloop, hadden ze een slechte nacht. 'We wilden wat doen. En Tweede Kerstdag, na een flinke borrel, kwam het plan om het pand te kraken.'

'Het is aan de NAM'

Zo geschiedde, en na vijf dagen protest kreeg het stel hun zin: de NAM zet in op behoud van het beschadigde pand. 'Wij blijven er bovenop zitten. We gaan ons hier heel erg sterk voor maken', zegt Mariska.

Want durven ze te vertrouwen op de toezegging van de NAM? 'Het is aan hen om het nu te bewijzen', meent Marko.

Vijf onvergetelijke dagen

De afgelopen vijf dagen waren hectisch voor beiden. 'Enorm veel steun van familie, vrienden, kennissen maar ook volslagen vreemden. Als je ergens voor gaat, krijg je bijval. Daarvan ben ik onder de indruk', zegt Mariska.

Nu verlaten ze de woning, met gemengde gevoelens. Marko, zittend op het aanrecht: 'Het voelt inmiddels wel een beetje als mijn aanrecht. We hebben hier vijf dagen gewoond, veel mensen over de vloer gehad. Het waren vijf onvergetelijke dagen.'

Thuis laten we de boel bezinken Marko Datema - kraker

Flink bijslapen

Toch vindt hij het ook lekker om weer naar huis te gaan. 'Daar zetten we het koffiezetapparaat aan en laten we de boel lekker bezinken. We slapen wel het liefst in ons eigen bed, dus het wordt even flink bijslapen nu.'

Waar ze nu het meest trots op zijn? Mariska: 'Ik vind het vooral mooi dat er een sterk signaal naar de NAM is gegaan.'

Lees ook:

- NAM gaat voor behoud woning; krakers verlaten pand in Middelstum

- Krakersstel moet weg, maar wijkt niet voor aanbod NAM

- Krakersstel vraagt Marcel Hensema: 'Wil je met ons op de foto?'

- NAM neemt op korte termijn geen actie tegen Middelstumse krakers

- NAM sluit behoud gekraakt 'droomhuis' niet uit

- Kraker Marko: 'Dit gaat niet alleen om ons, maar om veel meer Groningers'

- Kamervragen over krakers in Middelstum