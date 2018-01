Vanaf vandaag maand lang omrijden bij zeesluizen Farmsum

Wie over de buitenhoofdbruggen van het sluizencomplex in Farmsum rijdt, moet de komende maand omrijden. De bruggen krijgen vanaf vandaag tot en met 1 februari groot onderhoud.

De werkzaamheden waren halverwege oktober al gestart, maar kwamen binnen een week stil te liggen vanwege een faillissement van de aannemer. Omdat de aannemer in december een doorstart maakte, kunnen de werkzaamheden op korte termijn alsnog worden vervolgd.

De omleidingen voor het verkeer

Het wegverkeer wordt omgeleid, op de volgende manieren:

- Vanaf de A7 wordt aangegeven dat het verkeer naar Delfzijl bij voorkeur via de N33 rijdt.

- Op de kruising N992/N362 wordt aangegeven dat Delfzijl via de N362/N33 te bereiken is en het industrieterrein Oosterhorn via de N992/Kloosterlaan.

- In Delfzijl wordt op de kruisingen van de Hogelandsterweg en de N997 aangegeven dat verkeer richting de A7 via de N33 dient te rijden.

Ook voor scheepvaart oponthoud

Zeesluis Farmsum is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is één van de belangrijkste waterwegen van Nederland. Door de werkzaamheden is voor de scheepvaart de kleine kolk gedurende de maand eveneens niet bereikbaar.

