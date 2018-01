Staking openbaar vervoer: wat rijdt wel en wat niet?

Buschauffeurs staken donderdag omdat de nieuwe cao-onderhandelingen zijn stukgelopen. Het is de eerste actie waar reizigers écht hinder van ondervinden. Wij maakten een rondje langs het OV. Waar moeten reizigers rekening mee houden?

Qbuzz: houd onze kanalen in de gaten

Bij Qbuzz moeten reizigers er sterk rekening mee houden dat er geen bussen zullen rijden. Dat geldt ook voor de bussen van Q-link die vanaf de P+R-locaties rijden. 'De chauffeurs van Qbuzz en Q-link vallen onder dezelfde cao. Dus als er gestaakt wordt, gebeurt dat unaniem', vertelt een woordvoerder van Qbuzz.

De vervoersmaatschappij communiceert donderdagochtend in alle vroegte wat de stand van zaken is. 'Dan volgt de echte impact van de stakingen. Rond 05.30 uur zullen we reizigers via onze communicatiekanalen informeren wat ze kunnen verwachten.'

Arriva: mogelijk geen Qliners

Wie morgen met een Arriva-trein moet of wil rijden, hoeft zich geen zorgen te maken. 'De treinen vallen onder een andere cao. Machinisten doen niet mee met de staking en de treinen rijden dus gewoon', zegt woordvoerder Maaike Visser.

Wel dreigt er een staking bij de Qliner-bussen van Arriva. 'Het is nog niet zeker dat die rijden. Dat weten we donderdagochtend pas, dan wordt meer duidelijk. Het is voor reizigers handig om de website in de gaten te houden.'

NS: rijdt gewoon

Net als bij Arriva, rijden ook de treinen van de NS. De vervoerder legt het uit aan iedereen die het vraagt op onder meer sociale media:

'Wij rijden gewoon. De staking wordt niet door NS uitgevoerd, maar door het overige openbare vervoer. Mocht je gebruik maken van het overige vervoer, raadpleeg dan de betreffende website voor informatie over de gevolgen van de staking voor hun dienstregeling. Want deze staking kan wel van invloed zijn op aansluitingen met de NS-dienstregeling.'

Streek- en buurtbussen: zelf bepalen

Op diverse plekken in onze provincie rijden streek- of buurtbussen. Of deze donderdag rijden, verschilt per bus. 'Dat komt omdat de chauffeurs vrijwilligers zijn', luidt de reactie van het Landelijk Platform Buurtbussen. 'Of zij solidair zijn met stakende collega's of gewoon rijden, bepalen ze dus zelf.'

Iedere streek- of buurtbus valt onder een buurtbusvereniging. 'En die vereniging communiceert in principe zelf aan reizigers of er gereden wordt of niet.'

Buurtbusvereniging Duurswold is alvast duidelijk. 'De buurtbus in Appingedam en omstreken rijdt donderdag niet. En dat geldt ook voor de Stadsdienst in Delfzijl', laat Frits Beukema weten.

