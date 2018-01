Rechter veroordeelt Paddepoel Fietsen tot betalen van boetes in koopzondagenruzie (update)

Paddepoel Fietsen in Groningen had zich moeten houden aan de openingstijden zoals de Vereniging van Eigenaren (VVE) van winkelcentrum Paddepoel had vastgesteld.

Dat oordeelt de rechtbank in Groningen. De twee partijen stonden tegenover elkaar in de koopzondagenruzie.

Lidmaatschap opgezegd

De fietsenzaak zegde in mei 2016 haar lidmaatschap van de VVE op uit onvrede met de verplichte openingstijden die de vereniging oplegde. Paddepoel Fietsen kreeg duizenden euro's aan boetes voor het dichtblijven op zondag, zaterdag aan het eind van de middag en tijdens koopavonden.

De VVE eiste eind november voor de rechter 22.000 euro aan niet- betaalde contributie en boetes voor de donderdagavond.

Betalen

De rechter oordeelt nu dat de fietsenzaak het lidmaatschap niet per direct had mogen opzeggen. Er geldt een opzegtermijn, waardoor de ondernemers pas vanaf 1 januari van dit jaar geen lid meer zijn. Tot die tijd hadden ze zich moeten houden aan de geldende openingstijden. Vanaf nu mogen ze opengaan wanneer ze zelf willen.

Paddepoel Fietsen moet de 22.000 euro aan boetes en niet-betaalde contributie dan ook betalen, oordeelt de rechter.

Koopzondagen

De rechtszaak tussen de Vereniging van Eigenaren en Paddepoel Fietsen ging formeel alleen over de koopavond en niet over de maandelijkse koopzondagen.

Toch ging het tijdens de behandeling in november ook over de zondag. Kleine ondernemers zoals Paddepoel Fietsen willen zelf bepalen of ze open zijn of niet.

Primera

Eerder al troffen tabakszaak Primera en de Vereniging van Eigenaren elkaar voor de rechter. Primera is niet zelf eigenaar, maar huurt het winkelpand. In die zaak oordeelde het gerechtshof in hoger beroep dat Primera dicht mag blijven op de maandelijkse koopzondag en op zaterdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur. Op de koopavond moet Primera wel open.

Ontheffingenbeleid

Na bemoeienis van een door de gemeente aangestelde bemiddelaar ligt er inmiddels een nieuw ontheffingenbeleid. Kleine ondernemers kunnen onder een aantal voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichte koopzondag.

Voor een groep ondernemers - waaronder Paddepoel Fietsen - is dit volstrekt onvoldoende; zij willen niet van een ontheffing afhankelijk zijn.

Gemeente

Ondertussen hebben enkele partijen in de gemeenteraad vragen neergelegd bij de stadsadvocaat. Ze willen dat hij uitzoekt wat de gemeente aan juridische mogelijkheden heeft om het onmogelijk te maken dat de VvE boetes uitdeelt aan winkeliers.

