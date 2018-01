Kinderen ontwerpen toekomstige dijk: 'Geen idee is te gek'

Dijken moeten onderhouden worden, om te voorkomen dat Nederland onder water komt te staan. Het is werk dat normaal wordt gedaan door specialisten, maar ook kinderen kunnen nu een aandeel leveren.

Het Noordelijk Scheepvaart Museum en waterschap Noorderzijlvest houden een ontwerpwedstrijd voor het maken van 'De Dijk van de Toekomst', speciaal voor kinderen.

Verrassen

'Er is heel veel mogeljik met een dijk', zegt Gaby Krikke namens het waterschap. 'Wij zijn als waterschap nu al aan het kijken naar innovatieve concepten, en zijn daarbij heel benieuwd naar hoe kinderen hier tegenaan kijken. Ik heb eigenlijk geen idee waar ze mee komen. We laten ons heel erg verrassen.'

Klimaat

Krikke vervolgt: 'We hebben natuurlijk te maken met klimaatverandering en een zeespiegelstijging. Daardoor moeten we ook weer aan de slag met de dijken. Dat doen we op verschillende plekken al, zoals bijvoorbeeld in Delfzijl. Daar maken we de dijk op plekken hoger, maar we kijken ook naar andere oplossingen.'

Ideeën

Krikke verwacht dat kinderen zich niet alleen richten op het tegenhouden van water. 'Ik kan me voorstellen dat ze gaan nadenken over wat je nog meer met een dijk kunt doen. Dat je er bijvoorbeeld een hele mooie speeltuin op ontwerpt. Geen idee is te gek. Voor hetzelfde geld komt er een kind dat zegt: we bouwen er een onderzoekscentrum op.'

De praktijk

Ze weet niet in hoeverre de ontwerpen één, twee, drie in de praktijk kunnen worden toegepast. 'Maar ideeën leiden soms wel tot concrete dingen', aldus Krikke.

'We kunnen het landelijk delen. En wie weet dat daar in de toekomst op voort kan worden gebouwd, als er op andere plekken met dijken aan de slag wordt gegaan.'

Prijzen

De vijf mooiste ontwerpen per leeftijdscategorie - 6-8, 9-10 en 11-13 jaar - worden tentoongesteld in het Noordelijk Scheepvaart Museum. Ook wordt per categorie één winnaar gekozen die een kijkje achter de schermen mag nemen bij een dijkproject.

'Het maakt niet uit hoe het wordt ingeleverd, ieder mag het op zijn of haar eigen manier doen', besluit Krikke.

