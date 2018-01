Uitgever Scheepstra ontvangt Kees van der Hoefprijs 2018

(Foto: Remco in 't Hof/RTV Noord)

Uitgever Anton Scheepstra krijgt de Kees van der Hoefprijs 2018. Dit heeft de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) bekendgemaakt.

Scheepstra is eigenaar van Uitgeverij Passage, die in 2016 haar vijfentwintigjarige jubileum vierde. Volgens de jury heeft hij de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het literaire klimaat in Groningen.

Bestuurder en organisator

Zo was Scheepstra voorzitter van het stichtingsbestuur en organisatiebureau van de Stichting Poëziemarathon, bestuurslid van Dichters in de Prinsentuin en redactielid bij LetterenStad.

Hij was mede-initiator en bestuurslid van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen en hij was meedenker aan de TaalTheaternacht in Emmen, bedenker en organisator van Proza Proeven en redactielid van De Magie van het Boek.

Boekenweek

De jury van de Kees van der Hoefprijs bestaat uit voorzitter Anton Brand van SLAG, Stadsdichter van Groningen Lilian Zielstra en Inge Kappert, de winnaar van de vorige editie.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Boekenweek, op zondag 11 maart in de Groninger Forum Bibliotheek. Dan vindt ook de bekendmaking van de winnaars van de prijs voor het Beste Groninger Boek 2018 plaats.

Lees ook:

- Uitgever blijft na 320e boek nog altijd 'lekker wegdromen'