UMCG: Meer kinderen overleven na levertransplantatie (update)

De overlevingskans na levertransplantatie bij kinderen is met 12 procent gestegen in de afgelopen twintig jaar, maakte het UMCG bekend op basis van eigen onderzoek.

Van de kinderen die in de afgelopen tien jaar in Nederland een donorlever ontvingen, was 83 procent na vijf jaar nog in leven. Tien jaar daarvoor was dat nog 71 procent.

Levende donor

De resultaten van kinderen die een donorlever van een levende donor ontvingen zijn volgens het ziekenhuis nog beter. Na vijf jaar is 95 procent van hen nog in leven.

Bij zo'n transplantatie staat een levende donor, meestal een van de ouders, een stuk lever af aan zijn of haar kind.

Bijzonder orgaan

Volgens chirurg Robert Porte van het UMCG zijn deze levende donoren een uitkomst. 'Er zijn gelukkig weinig kinderen die overlijden en donor kunnen zijn, slechts vijf per jaar. Terwijl er wel twintig donorlevers nodig zijn.'

'Dan is het mooi dat de lever een orgaan is dat weer aangroeit. Dat is bijzonder en daar maken we dankbaar gebruik van, door bij ouders een deel weg te halen voor de transplantatie', stelt Porte

Betere planning

Volgens het UMCG kunnen de goede uitkomsten daarnaast verklaard worden door een verbeterde planning van operaties. Daardoor kan zowel de patiënt als donor in optimale conditie zijn en is de tijd dat de lever buiten het lichaam is korter.

Daarnaast worden donors uitgebreid gescreend om er zeker van te zijn dat ze medisch geschikt zijn. 'En de medicatie is verbeterd. Bovendien zijn we steeds beter in staat om complicaties op tijd te ontdekken en te behandelen', legt chirurg Porte uit.

150 transplantaties per jaar

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 150 levertransplantaties verricht, waarvan tegenwoordig ongeveer twintig bij kinderen.

Vorig jaar kende het UMCG een jubileum: de 500ste levertransplantatie bij een kind. Voor het onderzoek bekeken artsen de gegevens van kinderen die in de periode 1995-2016 een levertransplantatie ondergingen in het UMCG.

Nog veel werk

Toch is er nog veel te winnen volgens Porte. 'Zo overlijdt nog zo'n tien procent van de kinderen die op de wachtlijst staan. Het moet toch lukken om dat aantal terug te dringen.'

Een ander punt is de levensverwachting na de transplantatie. 'We hebben het nu telkens over vijf of tien jaar na de operatie. Maar we hebben het over kinderen. Die willen tachtig worden.'