PvdA-top negeerde signalen over schijnconstructie Moorlag

De PvdA-top heeft begin vorig jaar cruciale informatie over het in opspraak geraakte Kamerlid Moorlag naast zich neergelegd. Dat bevestigen partijbronnen tegenover De Telegraaf.

Geen van de betrokkenen wil volgens de krant met naam en toenaam geciteerd worden nu de kwestie zich nog altijd voortsleept.

Aan de bel

Uit achtergrondgesprekken blijkt dat in de eerste maanden van 2017 tenminste één PvdA'er voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen aan de bel heeft getrokken over de mogelijk 'negatieve uitkomst' van de juridische procedure die toen tegen de sociale werkplaats van directeur Moorlag werd aangespannen door vakbond FNV.

Rumoer

Ook Moorlag zelf zou dit halverwege februari bij een campagnemedewerker hebben aangekaart. Maar de Winsumer stond toen al op de kandidatenlijst van de PvdA.

Hem daar plots vanaf halen, zou voor rumoer zorgen, zo zou een van de overwegingen zijn geweest. Dat zou ongewenst zijn voor de partij die er destijds niet goed voorstond in de peilingen.

Commissie

Dinsdag kwam naar buiten dat een driekoppige commissie van de PvdA gaat onderzoeken of Moorlag moet opstappen. Die commissie zou bestaan uit Hans Spigt, Saskia den Uyl-Noorman en Thea van der Veen.

Dit werd echter betwist door Moorlag zelf, die zei dat 'de indruk dat er overeenstemming is over een commissie en een onderzoek niet juist is.'

